Беременна от Прохора Шаляпина: продавщица супермаркета заявилась с ДНК-тестом

Виктория Тимофеева работает продавщицей в одном из супермаркетов. Девушка лично притащила Прохора Шаляпина на телевидение и заставила сделать ДНК-тест. Таким образом она хотела доказать романтические отношения с артистом.
По словам Виктории, она искренне верила в чувства своего возлюбленного. Стоит отметить, что Прохор не прекращал встречаться с остальными девушками и вел разгульный образ жизни. Однако он успевал обеспечивать продавщицу. Шаляпин покупал одежду экс-любовнице и оплачивал недвижимость в столице.
Когда артист отказался афишировать отношения, девушка сразу же объявила о своей беременности. Тимофеева заявила, что не может самостоятельно обеспечивать ребенка. 25-летняя продавщица посетовала, что Шаляпин не примет наследника и будет отвергать факт романтической связи.
Сам же Прохор утверждал, что интимной близости между ним и работницей супермаркета не было. Он лишь помогал ей с арендой квартиры. Похоже, что ДНК-тест смог развеять сомнения обладателя золотого голоса.
Шаляпин был крайне удивлен результатами экспертизы, хоть и пообещал бывшей спутнице, что окажет финансовую поддержку своему наследнику. Подлил масла в огонь и адвокат артиста.
Александр Бенхин заставил публику ахнуть. Ведь результаты теста оказались фиктивными. Теперь Виктории Тимофеевой придется ответить за свои слова. Остается только гадать, потребует ли Прохор моральную компенсацию.
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