Положат у забора: вскрылись шокирующие детали похорон Джигарханяна

В Москве проходит церемония прощания Арменом Джигарханяном. Корреспондент "Дни.ру" узнал шокирующие подробности похорон народного артиста.

Продолжение: "Весь день играла на пианино": почему Цымбалюк-Романовская не явилась на похороны Джигарханяна

Один из охранников Ваганьковского кладбища рассказал, что знаменитого актера похоронят на окраине – 29-м участке. Армена Джигарханяна положат практически возле забора.

Рядом находится захоронение его дочери Елены. Она погибла в 1987 году в результате отравления газом. Девушка сильно устала после репетиции в театре и уснула в автомобиле с работающим двигателем.

Церемония прощания с народным артистом состоялась в Московском драматическом театре. Мероприятие прошло в открытом формате. Выразить свои соболезнования родным умершего могли все желающие.

С душераздирающей речью выступил певец Бедрос Киркоров. Он назвал Джигарханяна настоящим артистом. По словам знаменитости, Армен Борисович не берег себя и мог выйти на сцену с высокой температурой.

На мероприятии журналисты заметили вторую жену артиста Татьяну Власову. А вот его третьей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской не было. Она объяснила свое отсутствие тем, что хочет запомнить Армена Джигарханяна живым и веселым.

Напомним, народного артиста не стало 14 ноября. Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни от остановки сердца на фоне болезни почек и отека организма. Наследство достанется его приемному сыну Степану.