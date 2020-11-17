Положат у забора: вскрылись шокирующие детали похорон Джигарханяна

Один из охранников Ваганьковского кладбища рассказал, что знаменитого актера похоронят на окраине – 29-м участке. Армена Джигарханяна положат практически возле забора.
Рядом находится захоронение его дочери Елены. Она погибла в 1987 году в результате отравления газом. Девушка сильно устала после репетиции в театре и уснула в автомобиле с работающим двигателем.
Церемония прощания с народным артистом состоялась в Московском драматическом театре. Мероприятие прошло в открытом формате. Выразить свои соболезнования родным умершего могли все желающие.
С душераздирающей речью выступил певец Бедрос Киркоров. Он назвал Джигарханяна настоящим артистом. По словам знаменитости, Армен Борисович не берег себя и мог выйти на сцену с высокой температурой.
На мероприятии журналисты заметили вторую жену артиста Татьяну Власову. А вот его третьей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской не было. Она объяснила свое отсутствие тем, что хочет запомнить Армена Джигарханяна живым и веселым.
Напомним, народного артиста не стало 14 ноября. Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни от остановки сердца на фоне болезни почек и отека организма. Наследство достанется его приемному сыну Степану.
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