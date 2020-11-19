Похороны Армена Джигарханяна Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Четверг
19 ноября
Лента новостей
20:16
Названа настоящая причина смерти Романа Виктюка
19:43
Срывает с ковида корону: Малышева назвала еще один продукт-убийцу COVID-19
19:42
Панкратов-Черный встал на защиту Дрожжиной и Цивина в вопросе ворованного наследства
19:31
"Такие счастливые": Анастасия Макеева показала любимого мужчину
19:07
Утечка газа убила семью из четырех человек под Челябинском
19:07
Четырехэтажный терем: всплыли данные о невероятно роскошном доме Кончаловского и Высоцкой
18:45
В России перестанут вручать свидетельства о браке и разводе
18:44
"Остались только мясо и кости": Радзинский посвятил странную речь Джигарханяну
18:32
"Вот мой ребенок": Прохор Шаляпин рассказал об отцовстве
18:27
Первая гололедица отправила десятки москвичей в больницы
18:07
"Жду, когда Валерия разведется": Пригожину нанесли удар под дых
18:07
В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета
18:03
В квартире были драки: директор Цывиной раскрыла страшные обстоятельства жизни актрисы перед смертью
17:40
"Отношения невозможны": Расстроенная Дубцова рассказала о несчастной любви
17:28
"Такой пухлик": Гузеева показала свою вторую дочь
17:23
Три города Московской области объединят в единый округ
17:20
Лариса Вербицкая раскрыла древний секрет здоровья
17:10
Политолог: Байден должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке
16:59
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
16:55
На что россияне тратили свои первые зарплаты
16:44
Ирина Дубцова раскрыла правду о романе с певцом из "Иванушки International"
16:43
"Думала – порвет на части!": Бабкина откровенно о контакте с Кобзоном
16:40
Дочь Глаголевой распекли за пошлый наряд
16:33
В России будут по-новому платить больничные и пособия по материнству
16:07
Меган Маркл призналась в публичной лжи
16:03
Песни будет исполнять другой: в разборках Шатунова и Разина поставлена точка
15:52
Умерла звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева
15:43
"Загляденье": Шепелев впервые показал малолетнему сыну Фриске женскую грудь
15:43
"Врачи сообщили, что у нее опухоль мозга третьей степени": Левкин откровенно о состоянии дочери
15:09
Почему нельзя верить прогнозам о коронавирусе
15:06
"У нас интенсивное общение": Слуцкер рассказала о связи с Бондарчуком
14:55
Заштопанная Мадонна до смерти напугала поклонников бедром
14:49
Во Владивостоке объявлен режим ЧС
14:47
Порошенко ответил на угрозы Зеленского: Это уже агония
14:42
Провалу Бузовой на шоу "Ледниковый период" нашли объяснение
14:42
"Это издевательство": Разгневанная Валюшкина сделала заявление
14:41
Москва подловила Берлин на провокации
14:33
Перенесший приступ Аскольд Запашный вышел на связь
14:21
В Подмосковье поймали серийных автоугонщиков
14:19
В Сети всплыли новые откровенные фото вдовца Легкоступовой с девушками
14:13
Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт
14:03
В Белоруссии заявили о ненужности пророссийских политических сил
14:02
Телегин бросил трехлетнюю дочь от Пелагеи
13:57
Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы
13:40
"Мама, прости": сын Децла ищет отцу замену
13:39
"Мама или лошадь?": Собчак с ослиной мордой ошарашила семью
13:38
Столичный житель ограбил квартиру в Подмосковье
13:37
Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2020 году
13:36
"Дефицит человека": Истощенный Фадеев пожаловался поклонникам на жизнь
13:11
Очень сдал: на с трудом передвигающегося после реанимации Киркорова больно смотреть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кремлю посоветовали преподать урок "многовекторному" Лукашенко
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
Белорусским студентам рассылают SMS со странным предложением от Лукашенко
Политолог назвал "игры с Конституцией" в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов
Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
Шоу-бизнес
Названа настоящая причина смерти Романа Виктюка

Названа настоящая причина смерти Романа Виктюка

Роман Виктюк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкие Романа Виктюка сделали важное заявление о состоянии его здоровья перед кончиной. По их словам, режиссер много лет страдал онкологией.
прочитано 112 раз

Мэтр театра ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции. Об этом ранее сообщила коллеги Романа Виктюка. Однако, как выяснилось, режиссер долгие годы сражался со смертельным заболеванием.

ПО ТЕМЕ

Украина заберет у России тело Виктюка

Виктюк не дожил совсем немного до важного события

Боролись две недели: помощница о последних днях жизни Романа Виктюка

У Романа Виктюка был рак. Артист всегда был стойким и жизнерадостным, в последнее время же сник и высох, очень сильно похудел. Судя по всему, онкология его медленно съедала. "Но ковид добил", – поделились близкие покойного.

В больнице, куда режиссера госпитализировали с COVID-19, первую реанимацию Роман Виктюк пережил. Поклонники таланта мэтра и близкие вздохнули с облегчением, подумав, что самое страшное позади. Но потом коронавирусная инфекция ударила по сосудам звездного пациента, и у него случился инсульт. Вторую реанимацию режиссер уже не перенес.

Напомним, Роман Виктюк умер 17 ноября в московской больнице в возрасте 84 лет. Похоронят народного артиста на Украине – во Львове, в семейном склепе.

Роман Виктюк – театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста России

Автор: 19 ноября 2020, 20:16 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Порошенко ответил на угрозы Зеленского: Это уже агония
В Белоруссии заявили о ненужности пророссийских политических сил
Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы
Президент на один год: Байдену отвели короткий срок в Белом доме

Шоу-бизнес

"Врачи сообщили, что у нее опухоль мозга третьей степени": Левкин откровенно о состоянии дочери
"Загляденье": Шепелев впервые показал малолетнему сыну Фриске женскую грудь
"У нас интенсивное общение": Слуцкер рассказала о связи с Бондарчуком
Заштопанная Мадонна до смерти напугала поклонников бедром

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Такие счастливые": Анастасия Макеева показала любимого мужчину

Актриса скучает по нему
Шоу-бизнес

В квартире были драки: директор Цывиной раскрыла страшные обстоятельства жизни актрисы перед смертью

Актриса постоянно ссорилась с сыном
Шоу-бизнес

Меган Маркл призналась в публичной лжи

Вокруг принца Гарри с женой разгорелся новый скандал
Шоу-бизнес

"Врачи сообщили, что у нее опухоль мозга третьей степени": Левкин откровенно о состоянии дочери

Потребовался курс химиотерапии

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+