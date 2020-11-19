Названа настоящая причина смерти Романа Виктюка

Мэтр театра ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции. Об этом ранее сообщила коллеги Романа Виктюка. Однако, как выяснилось, режиссер долгие годы сражался со смертельным заболеванием.
У Романа Виктюка был рак. Артист всегда был стойким и жизнерадостным, в последнее время же сник и высох, очень сильно похудел. Судя по всему, онкология его медленно съедала. "Но ковид добил", – поделились близкие покойного.
В больнице, куда режиссера госпитализировали с COVID-19, первую реанимацию Роман Виктюк пережил. Поклонники таланта мэтра и близкие вздохнули с облегчением, подумав, что самое страшное позади. Но потом коронавирусная инфекция ударила по сосудам звездного пациента, и у него случился инсульт. Вторую реанимацию режиссер уже не перенес.
Напомним, Роман Виктюк умер 17 ноября в московской больнице в возрасте 84 лет. Похоронят народного артиста на Украине – во Львове, в семейном склепе.
Роман Виктюк – театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста России
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