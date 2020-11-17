Украина заберет у России тело Виктюка

Пока неизвестно, в каком именно формате будут прощаться с режиссером. Его тело же упокоится рядом с родителями в семейном склепе. Сейчас оно находится в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Об этом сообщила пресс-атташе театра Романа Виктюка.
Мэтр скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. "Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов", – заявила представитель театра. Она добавила, что пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы между Россией и Украиной.
По словам пресс-атташе театра, быть похороненным рядом с отцом и матерью пожелал при жизни сам Роман Виктюк. По имеющейся информации, причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция и прогрессирующие сопутствующие заболевания. Кроме того, у режиссера произошел инсульт.
Роман Виктюк – театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста России.
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