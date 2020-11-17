Виктюк не дожил совсем немного до важного события

Дирекция премии "Звезда театрала" назвала лауреатов премии в почетной номинации "Легенда сцены". Ими стали народные артисты России Валентина Талызина, Александр Збруев и Роман Виктюк.
Почетные награды звезды театра получат на торжественной церемонии премии "Звезда театрала", которая пройдет в Вахтанговском театре 7 декабря. Лауреаты определятся редколлегией журнала "Театрал" по предложениям зрительской аудитории.
Утверждает их специальный совет, в который входят певица Алла Пугачева, космонавт Олег Скрипочка, спортсмены Илья Авербух и Алина Кабаева, писатель Татьяна Устинова и другие. Победители по остальным 18 номинациям определяются путем интернет-голосования зрительской аудитории разных стран мира.
Как писали "Дни.ру", о смерти Романа Виктюка стало известно 17 ноября. Он скончался от инсульта в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Печальную новость подтвердила помощник режиссера по труппе Людмила Исакович. О дате похорон пока не сообщается, но уже известно, что церемония прощания состоится в театре Роман Виктюка на Стромынке.
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