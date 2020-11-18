Боролись две недели: помощница о последних днях жизни Романа Виктюка

Личная помощница Романа Виктюка призналась, что ее начальник долгое время болел. Художественный деятель мужественно боролся сразу с несколькими заболеваниями, но был сражен заморской заразой.
Если верить некоторым данным, уже 27 октября Роман Григорьевич был госпитализирован. Две недели подряд медицинские специалисты одной из московских клиник пытались справиться с недугом режиссера.
Сообщается, что 17 ноября Виктюк был переведен из одного стационара в другой. Такое решение было принято врачами из-за стабильного состояния пациента. Роман Григорьевич заметно шел на поправку. Однако в момент транспортировки народному артисту стало плохо.
Все окружение мэтра верило, что он выкарабкается. По словам помощницы Виктюка, несмотря на страшную болезнь, он лично говорил о своем скорейшем выздоровлении.
"Он болел, но как-то вроде все шло на поправку", – откровенно призналась Людмила Исакович.
Женщина добавила, что родственники режиссера до сих пор не могут поверить в его кончину. Близкие люди Виктюка не были морально готовы к уходу артиста, поэтому печальные известия стали для них полной неожиданностью.
Напомним, сам Роман Виктюк пожелал быть похороненным рядом с отцом и матерью. На данный момент решается вопрос транспортировки умершего во Львов. Остается только гадать, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы между Россией и Украиной.
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