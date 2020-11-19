Очень сдал: на с трудом передвигающегося после реанимации Киркорова больно смотреть

В октябре отец Филиппа Киркорова заразился коронавирусом. На фоне этой коварной болезни у Киркорова-старшего нарушился сердечный ритм. В один момент состояние исполнителя настолько ухудшилось, что он угодил в реанимацию. Каждый день знаменитый его сын получал подробную медицинскую сводку от персонала клиники.
"Слава богу, кризис миновал, крепкий оказался мужик, – недавно сообщил Филипп – Папа быстро идет на поправку, поводов для тревоги нет". А только что и сам Бедрос появился на публике – приходил проститься со своим старым другом Арменом Джигарханяном". Правда, было заметно, что переболевший Киркоров очень сдал, осунулся. Да и передвигается он с трудом, при помощи палок. Но вида не падает и жаловаться не хочет. "Слава богу, поправился, все позади", – заверил артист корреспондента "Дни.ру".
Бедрос признался, что сидеть на месте – не в его привычке. "Недавно "Хор Турецкого" выступал в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик, где стоит памятник "Алеша", – рассказал исполнитель. – И врачи хотя запрещали мне, я все равно полетел туда. Путь был тяжелый – самолетом до Стамбула, потом автобусом. Двенадцать часов дороге! Все удивлялись, как я выдерживаю. Но это, видимо, какая-то внутренняя энергия. Для меня было очень важно именно там спеть "Алешу".
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