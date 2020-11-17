Мрачный Киркоров произнес душераздирающие слова на похоронах Джигарханяна

17 ноября в Московском Драматическом театре состоялось прощание с легендарным советским и российким артистом. Близкие усопшего и публичные личности посетили панихиду и похороны Джигарханяна, чтобы проводить актера в последний путь.





Траурную панихиду, как и похороны Джигарханяна, решило посетить огромное количество человек, поэтому перед зданием театра были установлены металлоискатели. На месте работала охрана, чтобы обеспечить безопасность людей от возможных угроз.

Официальное начало церемонии – 12 часов, прощальную атрибутику распространили в помещении заранее. На входе в театр посетители увидели портрет Армена Джигарханяна с черной лентой.



Цветы и венки наполнили здание в знак скорби об усопшем артисте. Их принесли друзья, коллеги и поклонники актера. Представитель цирковой династии Эдгард Запашный выбрал букет красных роз с пальмовыми листьями.

Каждые полтора метра помещения ограничены лентами для соблюдения социальной дистанции. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Бедрос Киркоров рассказал о последней встрече с покойным Арменом Джигарханяном. В тот раз он увидел народного артиста СССР на публичном мероприятии. Уже тогда Армен чувствовал, что болен, но не заботился о своем самочувствии. На похоронах Джигарханяна Бедрос Киркоров заявил, что актер выступал на сцене с температурой, но грустного вида не подавал. "Он мог жить ещё, но болезни не спрашивают", – выразился мужчина.

Во время панихиды речи произнесли многие публичные личности, среди которых был актер Александр Пашутин. Во время выступления лицо мужчины излучало печаль. Артист едва сдерживал слезы и разводил руками.

Армен Джигарханян предан земле на Ваганьковском кладбище. Прощание с легендной кинематографа и похороны Джигарханяна в очередной раз показали значимость покойного актера для всей страны.



