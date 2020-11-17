Мрачный Киркоров произнес душераздирающие слова на похоронах Джигарханяна

Траурную панихиду, как и похороны Джигарханяна, решило посетить огромное количество человек, поэтому перед зданием театра были установлены металлоискатели. На месте работала охрана, чтобы обеспечить безопасность людей от возможных угроз.
Официальное начало церемонии – 12 часов, прощальную атрибутику распространили в помещении заранее. На входе в театр посетители увидели портрет Армена Джигарханяна с черной лентой.
Цветы и венки наполнили здание в знак скорби об усопшем артисте. Их принесли друзья, коллеги и поклонники актера. Представитель цирковой династии Эдгард Запашный выбрал букет красных роз с пальмовыми листьями.
Каждые полтора метра помещения ограничены лентами для соблюдения социальной дистанции. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.
Бедрос Киркоров рассказал о последней встрече с покойным Арменом Джигарханяном. В тот раз он увидел народного артиста СССР на публичном мероприятии. Уже тогда Армен чувствовал, что болен, но не заботился о своем самочувствии. На похоронах Джигарханяна Бедрос Киркоров заявил, что актер выступал на сцене с температурой, но грустного вида не подавал. "Он мог жить ещё, но болезни не спрашивают", – выразился мужчина.
Во время панихиды речи произнесли многие публичные личности, среди которых был актер Александр Пашутин. Во время выступления лицо мужчины излучало печаль. Артист едва сдерживал слезы и разводил руками.
Армен Джигарханян предан земле на Ваганьковском кладбище. Прощание с легендной кинематографа и похороны Джигарханяна в очередной раз показали значимость покойного актера для всей страны.
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