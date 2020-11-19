"Он свою жену убил!": Солнцев жестоко поколотил пожилую супругу

В эпатажной семье 37-летнего Гогена Солнцева и 65-летней Екатерины Терешкович нередко случаются казусы. На этот раз агрессия известного актера перешла все границы: мужчина набросился на пожилую супругу с кулаками. Дело в том, что женщина стала проводить много времени наедине с Артемом Бесовым – последним бойфрендом Илоны Новоселовой (Покойной звезды "Битвы экстрасенсов", – Прим. ред.). Екатерина Терешкова осталась у него ночевать, поэтому Гоген Солнцев решил, что ему изменяют.
"Она к Артему Бесову попала, так сказать, в жернова. Он свою жену убил! Он сейчас хочет мою жену!", – заявил скандальный актер. Когда Екатерина Терешкович не пришла домой, Гоген Солнцев ворвался к Артему Бесову и увидел, что он проводит с его женой какой-то ритуал. Разъяренный артист разрушил планы соперника и набросился на пожилую супругу с кулаками. Полицейские подоспели вовремя: им удалось разнять конфликтную пару.
Дочь Екатерины Терешкович Полина считает, что ее мать находится под опасным влиянием последнего бойфренда Илоны Новоселовой. Тесное общение пенсионерки с Артемом Бесовым она считает сектанским. По словам Полины, супруга Гогена Солнцева может участвовать в половых контактах с новым другом.
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