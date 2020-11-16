Солнцев вывалил грязное белье перед похоронами Джигарханяна

Актер сообщил, что когда-то работал помощником режиссера в театре Армена Джигарханяна. По словам Гогена Солнцева, он сам видел, как пожилой Армен Джигарханян бегал за молоденькими "актрисульками".
Шоумен заявил, что прославленный артист был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Он убежден, что девушки давали ему энергию. Солнцев поведал, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская появилась уже позже.
После расставания же с молодой женой, по мнению артиста, Армен Джигарханян сильно сдал. Шоумен высказал предположение, что актер и пианистка разошлись, потому что тот перестал удовлетворять ее повышенные запросы.
Также Солнцев сообщил, что в свое время у них с Джигарханяном произошел конфликт. Однажды, когда артист опоздал на репетицию, шоумен при всех укорил мэтра театра и кино за то, что его пришлось дожидаться. Армен Джигарханян такой наглости терпеть не стал. Он вышвырнул молодого актера из театра.
"Даже заработную плату не выплатил", – пожаловался Солнцев. Но зла на Армена Джигарханяна шоумен не держит.
Напомним, актер умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Его похоронят 17 ноября на Ваганьковском кладбище.
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