Лолита выступила против Меладзе

Так, последние полгода артисты жалуются на тяжелое финансовое положение, сложившееся из-за карантина и принятых мер. Некоторые не остановились на дружеских разговорах с подписчиками, а заявили, что государство обязано оказывать финансовую помощь артистам, оставшимся без работы. Однако, власти не ответили на этот призыв активными действиями.
На прошлой неделе Валерий Меладзе активно присоединился к обсуждению темы дня. Заслуженный артист раскритиковал принятые меры и призвал коллег бойкотировать съемки в "голубых огоньках". Он уверен: только так появится шанс обратить внимание властей на их тяжелое состояние. Его поддержала Алина Джанабаева, Вера Брежнева, Денис Клявер и другие артисты.
Однако многие высказались резко против предложения Валерия Меладзе. Несколько дней назад Витас отреагировал резко негативно, и вот к нему присоединилась Лолита Милявская.
В социальных сетях исполнительница попросила не судить коллег строго за то, что они жалуются на тяжелое финансовое положение. Она сообщила, что больше всего страдают те, кто малоизвестны. Также Лолита отметила, что, на ее взгляд, призыв Меладзе бороться с проблемой таким путем – неверное решение. Она добавила, что раньше не являлась любительницей телевизионных праздников, но теперь поняла: надо создавать настроение.
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