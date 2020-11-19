Лолита выступила против Меладзе

Сегодня индустрия шоу-бизнеса переживает не лучшие времена. Пандемия не пощадила и артистов большой сцены. Театры и кинотеатры возобновили свою работу лишь пару месяцев назад, однако сразу были введены ограничения и определенные условия для проведения мероприятий. Несмотря на то, что подобное решение было принято по понятным всем причинам, многие звезды эстрады поспешили высказаться и даже поспорить на эту тему.

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