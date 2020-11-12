"Поступила как **** последняя": взбешенная Лолита сорвалась на мат

Сегодня Мигель, без преувеличения, является самым медийным и узнаваемым хореографом нашей страны. В откровенном интервью он признался, почему их рабочие отношения с Лолитой больше никогда не станут прежними.

Лаура Джугелия спросила артиста, как ему удается постоянно так жестко высказываться о звездах российского шоу-бизнеса и привела в пример Лолиту. "Она поступила как последняя ****", – сходу выпалил он. Мигель уточнил, что это – факт, и он легко может сказать об этом ей в лицо.

Артист описал ситуацию. Оказывается, на одном из концертов ему было поручено поставить большое количество номеров, среди которых был один номер певицы. Мигель решил, что под песню "Владимирский централ" было бы здорово сделать танец в стиле мюзикла "Чикаго" с костюмами и декорациями.

Звезда была точно в шоке. По словам хореографа, ворвавшись на сцену Лолита начала материть всех присутствующих, выражая свое негодование. Также певица поинтересовалась, в курсе ли они, какую песню она поет. Хореограф попросил просто опустить "лучик света" на сцену, все было убрано.

Мигель утверждает: что бы ни случилось, он больше никогда не будет иметь ничего общего с Милявской, "вопрос закрыт". Он уверен, что работать с человеком, который так относится к чужому труду – пустая трата времени и сил.



Напомним, 14 ноября Лолита отметит свой 57-ой день рождения. Ранее звезда признавалась, что проведет его в Санкт-Петербурге без шума, суеты и лишних людей.