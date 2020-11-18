"Передел": Якубович высказался о причине убийства Листьева спустя 25 лет

Шоумен рассказал, что в свое время его очень долго уговаривали встать у руля любимой миллионами телезрителей передачи. А сделать это после Листьева было весьма ответственным шагом.
Леонид Якубович отметил, что "профессия" для него – святое слово. "Орал, визжал, потный весь, мокрый, зажался весь и ушел", – поделился он воспоминаниями о первых пробах в качестве ведущего "Поле чудес". Шоумена пришлось уговаривать полгода, и в итоге он согласился.
Ведущий признался, что решающую роль в этом вопросе сыграло тщеславие. Ведь когда Леонид Якубович пришел в телекомпанию в следующий раз, его разрекламировали высокому начальству так, что ему было уже неудобно уйти. Слава к шоумену пришла моментально – в ноябре 1991 года.
По словам Леонида Аркадьевича, они дружили с Владом Листьевым. Их популярность у народа была невероятной. Известие о смерти коллеги ошарашило ведущего, словно гром среди ясного неба. Тогда ведущий уехал в Австрию кататься на лыжах. Ему позвонили и сообщили, что Листьев убит. С того события прошло 25 лет. Убийца журналиста до сих пор не назван.
По мнению ведущего "Поля чудес", расправа с коллегой была вполне в духе того времени. И причина, как он считает, в этом. "Сумасшедшее время. Передел. Мир перевернулся с ног на голову", – отметил Леонид Якубович. В 90-е стало можно все, что раньше было просто немыслимо. В интервью Борису Корчевникову он добавил, что перед поездкой в горы звал Владислава Листьева с собой, но тот отказался, сославшись на подготовку к новому проекту.
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