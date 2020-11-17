Якубович о разводе с супругой: Надо притираться, а это долго

Леонид Якубович женился рано. Зарегистрировав первый брак, он был еще студентом. Правда, те отношения не были долгими. Телеведущий рассказал, почему не стремился сохранить любовь.

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" Леонид Якубович признался, что к первой супруге Раисе относится с теплотой. Телеведущий благодарен ей за счастливые моменты. Но тогда он не придавал значения романтике.

В молодости Якубович был увлечен студенчеством, поэтому если избранница "не та", то он не горевал. Он не считал вступление в брак серьезным шагом. Отсутствие или наличие штампа в паспорте его тоже не беспокоило.

Причина, по которой он расстался с Раисой, была весьма банальной. Супруги не сошлись характерами. "Надо притираться друг к другу, а это дело долгое", – отметил Якубович в беседе с коллегой. Не удивительно, что в этом браке дети у ведущего шоу "Поле чудес" не появились.

Женившись на возлюбленной Галине Антоновой, Леонид Аркадьевич впервые стал отцом. В 1973 году на свет появился сын Артем, который 20 лет назад обзавелся наследницей Софьей.

Третьей женой шоумена стала Марина Видова. В 1998-ом она подарила телеведущему дочь Варвару. В беседе с журналистами девушка отмечала, что не пользуется известностью отца. Она старается добиваться успеха самостоятельно.