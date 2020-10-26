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Шоу-бизнес

"Незаменимых людей нет": Якубович сделал заявление об уходе с "Поля чудес"

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Леонид Якубович может покинуть легендарное шоу Первого канала. 75-летний телеведущий не исключил, что не всегда будет лицом программы.
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Ведущий "Поля чудес" прокомментировал возможную смену ведущего. Он допустил такой вариант развития событий.

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"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", – отметил шоумен. По его словам, будущее передачи будет зависеть от зрителей и их предпочтений.

Примечательно, что в июле этого года Леонид Якубович сообщил, что не планирует покидать программу. Он добавил, что за годы работы на проекте у него сложился образ "бесконечного весельчака", что его не устраивает. Ведущий посетовал, что с этим ничего нельзя поделать, ведь амплуа сложилось за 30 лет. Шоумен заявил, что порой экранный образ влияет на судьбу.

Напомним, в апреле Леонид Якубович признался, что хотел уйти с "Поля чудес" после первых выпусков. Он изменил свое решение после того, как перед очередными съемками его представили как "новую звезду".

Отметим, "Поле чудес" отмечает свое 30-летие. Съемки первого выпуска программы состоялись 25 октября, а премьера самой программы вышла в эфир на Первой программе ЦТ 26 октября 1990 года. По инициативе Александра Любимова первым ведущим телеигры стал Владислав Листьев. Это один из самых долгоиграющих проектов на российском телевидении, а фразы Леонида Якубовича стали визитными карточками передачи и превратились в мемы.

Автор: 26 октября 2020, 09:45 Источник: "Подъем" ✓ Надежный источник
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