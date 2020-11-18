"Мне уже 75, а я все никак не помру": Якубович откровенно о состоянии здоровья

На протяжении пяти лет некоторые издания писали, что самочувствие Леонида Якубовича ухудшается. Даже были сообщения о смерти знаменитого телеведущего. С годами эти слухи прекратились. "Видимо, поняли, что мне уже 75, а я все никак не помру", – пошутил артист.
Леонид Аркадьевич возмущен, поскольку не понимает, зачем люди такое пишут. Ведущий "Поле чудес" рассказал, что однажды мать поверила заявлению журналистов о его смерти. Испуганная родительница позвонила рано утром, чтобы узнать дату и время трагедии, но он успокоил ее. "Свинство это!", – сказал Якубович о распространяющих слухи людях.
Также телеведущий вспомнил, как некоторые зрители скептически относились к шоу "Поле чудес". Они думали, что под барабаном сидит человек, который в нужный момент останавливал механизм. К этому домыслу Леонид Аркадьевич относится с юмором, но все же уверяет: такого на передаче нет.
Напомним, также Якубович рассказал Корчевникову о личной жизни. В частности он поведал о браке с первой возлюбленной Раисой. Телеведущий признался, что в молодости серьезно к штампу в паспорте и романтике не относился.
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