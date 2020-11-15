"Никто не поддержит": Пригожин усомнился в инициативе Меладзе

По мнению продюсера, инициативу певца услышат, разве что, пара коллег. Иосиф Пригожин отметил, что, к сожалению, в российском шоу-бизнесе нет общей солидарности.
"Он отчасти прав, но боюсь, что его никто не поддержит", – заявил муж певицы Валерии. Он возмутился, что новые ограничения снова ударили по артистам. Продюсер подчеркнул, что в таких ситуациях состоявшимся исполнителям надо предлагать какую-то альтернативу. К тому же. на фоне того, что толпы людей каждый день ездят в метро, эти меры выглядят несправедливо.
Московские власти ввели ограничения из-за ухудшения эпидемической ситуации. Залы кино, Ранее предложение Валерия Меладзе частично поддержал Лев Лещенко. Он высказался за более мягкие меры. Артист считает, что надо брать гонорары за съемки в программах вместо полного бойкота.
Напомним, московские власти ввели ряд ограничений из-за пандемии COVID-19. Театры и концертные залы запретили заполнять больше чем на четверть от вместимости.
Певец Валерий Меладзе в своем инстаграм-аккаунте призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних программах. Он заявил, что это может помочь обратить внимание на отрасль, работники которой уже много месяцев сидят без работы.
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