Цискаридзе публично обратился к зэку Ефремову

Во вторник, 10 ноября, Михаилу Ефремову исполнилось 57 лет. Этот день рождения актер провел в заключении, точнее на этапе в колонию в Белгородской области. Николай Цискаридзе опубликовал в личном блоге трогательный пост, посвященный знаменитости.

В начале своего обращения танцор подчеркнул, что хотел бы, чтобы под этим постом не было обвинительных комментариев. Артист отметил, что приговор за ошибку уже известен, и теперь Михаилу Ефремову остается только одно: вынести все невзгоды.

Николай Цискаридзе пожелал коллеге здоровья и пройти наказание с честью и достоинством, которые ему присуще. Он добавил, что эти качества привили артисту в его великой семье, и это накладывает определенный отпечаток.

В честь дня рождения Михаила Ефремова танцовщик вспомнил фильм 2009 года, в котором актер сыграл главную роль – балерины. По сценарию артист изображает Варечку, которая делится со зрителями историей своей карьеры, вспоминает о прошлом на сцене и о закулисных интригах. "Смотрю – и вижу правду", – отметил Николай Цискаридзе.

Поклонники присоединились к поздравлениями. "Я считаю его великим Артистом. Спасибо, что поддерживаете его, это очень важно и не только для него (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люблю Ефремова и никто меня сможет переубедить в обратном. И тем более никто при мне не сможет очернять его", "Судить не нам. К сожалению водка сгубила не одного хорошего человека, артиста или не артиста", – написали в комментариях.