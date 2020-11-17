Три смерти подряд: Виктюк умер вслед за Джигарханяном и Жванецким

В православной традиции два покойника подряд считаются очень плохой приметой. Мол, жди третьего – ушедшие непременно призовут его. Эзотерики верят, что, если в семье на протяжении 40 дней похороны состоялись дважды, это дурной знак – скоро мир покинет кто-то еще...
6 ноября на 87 году жизни ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 14 ноября в возрасте 86 лет скончался Армен Джигарханян. А 17 ноября пришла грустная новость о кончине Романа Виктюка – режиссер шел 85-й год...
Напомним, в конце октября легендарный советский, российский режиссер, педагог, актер, художественный руководитель театра своего имени Романа Виктюка был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Изначально его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Хотя потом по словам пресс-секретаря театра артист пошел на поправку, но продолжал находиться под наблюдением врачей.
О дате похорон пока не сообщается, но уже известно, что церемония прощания состоится в театре Роман Виктюка на Стромынке.
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