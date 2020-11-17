Сытый голодному не товарищ: богатый Петросян наплевал на нищих артистов из-за коронавируса

Из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса многие артисты оказались в бедственном положении. Концерты отменены, хотя многие представления уже были готовы. Отданы огромные деньги на их организацию. Звезды терпят колоссальные убытки.

Звезды на каждом углу кричат о том, что сфера шоу-бизнеса терпит потери. Недавно продюсер Игорь Матвиенко посетовал, что группа "Иванушки International", которая собиралась отметить 25-летие в Крокус Сити Холле шикарным юбилейным концертом, потеряла три миллиона рублей. Деньги были потрачены на организацию шоу, но теперь оно отложено на год...

Продюсер Иосиф Пригожин жаловался на бедственное положение артистов, за что получил порцию негатива в свой адрес. Валерий Меладзе тоже огорчен тем, что концерты отменены. Он разозлился настолько, что даже призвал бойкотировать "голубые огоньки", чтобы люди реально почувствовали ограничения в развлекательной сфере. Может тогда власти поймут, что есть отрасль, в которой трудятся десятки тысяч людей, оставшиеся без работы на несколько месяцев. Правда, потом артист немного остыл и заявил, что это невыполнимо. В любом случае, о финансовых проблемах говорят многие звезды театра, кино, шоу-бизнеса.

Только юморист Евгений Петросян ничего не слышал о проблемах. Похоже, он успел сделать большие накопления на безбедную старость, и теперь не беспокоится из-за ограничений в работе. Что ж, сытый голодному не товарищ...

"Не в курсе всего этого", – приводит слова Петросяна "Радио 1".

При этом юморист заявил, что артистам необходима поддержка.