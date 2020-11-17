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Втянутая в скандал известная ведущая о связи с Дзюбой: Ситуация, высосанная из пальца

Втянутая в скандал известная ведущая о связи с Дзюбой: Ситуация, высосанная из пальца

Артем Дзюба. Фото: Aleksandr Kulebyakin, Александр /Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале ноября интернет облетело интимное видео футболиста Артема Дзюбы. Тогда все вспомнили о ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, с которой у спортсмена был мимолетный роман. На днях она вновь заговорила об отношениях с нападающим петербургского "Зенита".
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Об интимной связи Артема Дзюбы и Марии Орзул общественность заговорила в 2015 году. Тогда женатого футболиста и телеведущую застали за поцелуями в автомобиле. Вскоре они прекратили встречаться. Спортсмену удалось добиться прощения супруги, а Мария больше ни с кем не общалась на эту тему.

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О романе Орзул и Дзюбы заговорили вновь, когда в Сеть просочилось видео с мастурбирующим футболистом. Голос телеведущей слышно за кадром: она что-то говорит в эфире "Матч ТВ".

В ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" девушка заявила, что не имеет к этому скандалу никакого отношения. "Ситуация, высосанная из пальца", – сказала она. По словам Орзул, она не поддерживает отношения с футболистом.

Кроме того, в эфире телеканала "Россия 1" многие знаменитости встали на защиту Артема. Так, в поддержку опального спортсмена снова выступили Виктория Боня, Анастасия Волочкова, Ксения Бородина и Никита Джигурда.

Последнего пригласили в студию ток-шоу. Эпатажный артист в свойственной себе манере убеждал присутствующих, что Дзюба ничем противоестественным на видео не занимался.

Автор: 17 ноября 2020, 11:08 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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