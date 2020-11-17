Втянутая в скандал известная ведущая о связи с Дзюбой: Ситуация, высосанная из пальца

В начале ноября интернет облетело интимное видео футболиста Артема Дзюбы. Тогда все вспомнили о ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, с которой у спортсмена был мимолетный роман. На днях она вновь заговорила об отношениях с нападающим петербургского "Зенита".

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