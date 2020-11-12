Большой театр стал центром поддержки рукоблудия Дзюбы

В Москве десятки людей вышли на улицы с плакатами в поддержку футболиста Артема Дзюбы, вокруг которого несколько дней подряд разгорается скандал.

Российский спортсмен Артем Дзюба прославился не только благодаря отличной игре на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. В последнее время о трехкратном обладателе Кубка России говорят из-за слитого в Сеть видео интимного характера, которое стало ошеломительно популярным.



Нападающего петербургского "Зенита" и сборной России затравили "святые" пользователи Сети. А главный тренер сборной Станислав Черчесов и вовсе отстранил его от матчей. Но все же многие поддержали спортсмену, который уже и сам не рад произошедшему. Звезды шоу-бизнеса и коллеги Дзюбы считают, что ничего криминального в том, что он потряс своими гениталиями перед носом миллионов обожающих его фанатов, нет. В конце концов, что естественно, то не безобразно.



Сегодня, 12 ноября, территория напротив Большого театра стала местом культурного скопления людей. Девушки несли транспаранты с хештегами #вседелаютэто, #нестыдно и #ЯмыДзюба курсировали по улицам Москвы.

Напомним, что после скандала с интимным роликом тренер российской сборной Станислав Черчесов принял решение не вызывать 32-летнего форварда на ноябрьский сбор.