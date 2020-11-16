Голый Ревва снял себя на телефон в ванной: Под Дзюбу решил подкосить

Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал в "Инстаграм" откровенный снимок. Многие сочли, что публикация является своеобразной поддержкой для Артема Дзюбы, интимное видео которого слили в Сеть на прошлой неделе.

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