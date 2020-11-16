Голый Ревва снял себя на телефон в ванной: Под Дзюбу решил подкосить

После того, как видео с мастурбирующим Артемом Дзюбой разлетелось по всему интернет-пространству, многие российские знаменитости принялись поддерживать опозорившегося футболиста. Мол, ничего зазорного в самом ролике нет, а злоумышленники, которые взломали телефон спортсмена и выложили пикантные кадры в Сеть, должны понести наказание.
Спустя неделю в инстаграм-аккаунте резидента Comedy Club Александра Реввы появился весьма откровенный снимок. На кадре видно, что шоумен позировал в ванной комнате абсолютно голым. Он взял в руку смартфон, повернулся спиной к зеркалу и снял селфи.
Несмотря на размытость заднего фона, подписчики смогли разглядеть ягодицы Реввы. "Фото было в поддержку Артема, но забыл вовремя выложить?", – поинтересовалась его коллега по шоу Comedy Club Марина Кравец. "Вертикальная улыбка!", – пошутил Тимур Родригез. "Под Дзюбу решил подкосить", – сделал вывод один из поклонников.
Напомним, ранее Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за выступление с ее песней "Я не умею танцевать". По мнению артистки, никто не имел права изменять мелодию и гармонию композиции.
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