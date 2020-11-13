В ФСБ раскрыли разговор шантажиста с Дзюбой перед сливом интим-видео

Оказалось, что перед публикацией интимного видео в интернете шантажист разговаривал с Артемом Дзюбой. Злоумышленник требовал от спортсмена пять миллионов рублей за конфиденциальность. Получается, что Дзюба мог избежать скандала и оставить себе чистую репутацию. Возможно, он посчитал угрозы блефом.
На прошлой неделе футболист "Зенита" стал главным ньюсмейкером из-за ролика, опубликованного в Сети. На кадрах кумир молодежи харизматично занимается онанизмом на камеру.
Теперь за дело взялась Федеральная служба безопасности. В ведомстве уже установили имя злоумышленника, который опубликовал интимный ролик Артема Дзюбы. Однако пока идет расследование, его не называют. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела по статье о вымогательствах в особо крупном размере.
Как сообщает Starhit, помощи у ФСБ Дзюба смог добиться черз губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который в свое время поспособствовал карьере футболиста в "Зените".
Примечательно, что публикация секс-видео пришлась как раз на канун матча "Зенита" с "Краснодаром". Несмотря на скандал, 32-летний Артем Дзюба все-таки справился с эмоциями и отыграл матч достойно.
Ранее "Дни.ру" писали, что перед Большим театром собрались фанатки Дзюбы, которые шли с транспарантами в поддержку оскандалившегося спортсмена.
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