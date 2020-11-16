Партнера Кудрявцевой сожгли в уникальном гробу за 50 тысяч

Смерть Колтового была страшной, ведь на борту начался пожар, а потом еще удар об землю... "Я подошел и увидел два обугленных человека: парня и девушку", – рассказывал очевидец трагедии. Пилот и пассажир сгорели до тла. Поэтому в гроб класть было почти нечего...
Гроб, кстати был выбран очень достойный – элегантный, лаконичный, строгий. Колтовой его заслужил. Вот как элитная домовина описывается на сайте ритуального агентства: "Уникальная модель отечественного производства имеет форму шестигранника, повторяющую изгибы тела покойного. Усиленная база придает дополнительную устойчивость. Обособленная крышка пирамидального вида фиксируется в конечном положении шестью винтовыми зажимами. Довершают дизайн четыре элегантные ручки из позолоченного металла. Материалом стал выдержанный в течение нескольких лет сосновый массив".
Стоит такой уникальный гроб модели "Саркофаг" от 50 до 60 тысяч рублей. После окончания траурной церемонии на специальном лифте он опустился в печь Второго московского крематория...
О том, когда и где будут похоронена урна с прахом ведущего, пока не сообщается. Но уже сегодня обсуждаются проекты будущего памятника знаменитому телеведущему, который ушел на небо так рано...
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