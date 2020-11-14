Про болезнь партнера Кудрявцевой стало известно только во время похорон

Юлия Сиверцова, соведущая Александра Колтового по программе "ДНК" рассказала, что постоянно просила его более тщательно следить за здоровьем. "У него были проблемы с печенью, – пояснила она. – Я часто просила подумать его про организм, который надо сберечь к старости. А он отмахивался: "Когда еще та старость придет!"
После известия о смерти Юлия на свой странице в социальной сети "Инстаграм" посвятила Колтовому несколько трогательных постов. "Хочу помнить твои глаза, улыбку, твои слова которые ты говорил мне в день рождения, хочу помнить как ты учил меня расти в профессии. Тебе нет равных, ты всегда для меня будешь самым светлым, чистым, незабываемым. Мое сердце с тобой. И до встречи", – писала Юля.
А коллеги Колтового по проекту "Звезды сошлись" у гроба рассказывали, каким он был за кулисами, как поддерживал и мотивировал всех, каким лучиком солнца являлся...
Напомним, Александр Колтовой трагически ушел из жизни 7 ноября. Управляемый им частный легкомоторный самолет загорелся и упал близ поселка Томилино в Подмосковье. С Сашей в кабине была подруга– 33-летняя Наталья Климова.
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