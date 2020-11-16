"Лошадка Анжела": Собчак удивила поклонников сменой имиджа

Сколько мы ее помним, практически всегда телеведущая была блондинкой. Технологии окрашивания совершенствуются, цвет остается классикой, а Ксения Собчак все еще находится в поиске своего личного фаворита в мире оттенков.

Накануне в ее социальной сети появился новый пост. Ксения Анатольевна выложила селфи в автомобиле: томный взгляд, нетипичные для нее густые темные ресницы, устремленные в небо, новый цвет волос. Теперь ведущая платиновая блондинка.

Под фото Ксения Собчак попросила совета у подписчиков, вернуться ли ей к яркому цвету, но при этом указала, что блонд для нее – решение правильное. Так, ведущая отметила своего мастера, но его труд оценили далеко не все.

Как это обычно бывает, комментаторы разделились на два лагеря. Первые восхитились новым образом, упиваясь красотой женщины. Другие же были более категоричны: "нет, ваш прохладный русый, блонд удешевляет внешность", "что за ресницы", "лицо стало бледным", "дешевый цвет", "налысо лучше попробуйте". Также Собчак, в очередной раз, обвинили в излишнем использовании фотошопа и неумении позировать.

Многие подписчики получили ответ на свои замечания и предложения. Ксения Собчак упомянула, что ей правда не все равно на мнение людей здесь, так как она не знает, какой оттенок выбрать.

Напомним, в 2013 году телеведущая вышла замуж за актера Максима Виторгана. Три года спустя родился сын Платон, которому Максим уделял и продолжает уделять много времени. В 2018 год пара объявила о разводе. Через год Ксения Анатольевна вышла замуж за известного режиссера Константина Богомолова.