"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак

Ксения Собчак уже давным-давно стала одно из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Многочисленная аудитория пристально следит за каждым шагом телеведущей. На этот раз поводом для обсуждения стал необычный стиль артистки.

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