"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак

Дело в том, что Александр Васильев обратил внимание на гардероб журналистки и сделал несколько громких замечаний. По мнению модного эксперта, Ксения Собчак не является иконой стиля.
Дизайнер недоумевает, почему публика так боготворит образы телеведущей. Васильев уверен, скандальная журналистка одевается довольно "разномастно", хотя и согласно своей фигуре и внешним данным. Александр даже сравнил Ксению с английской актрисой.
Теледива – вылитая Хелен Миррен в молодости. Подобный типаж Васильев называет североевропейским. Однако британские манеры ничуть не спасли положение, а только усугубили его. Модный эксперт отметил, что Ксении стоило бы обратиться за помощью к мужу Константину. Ведь он прекрасно чувствует стиль и умеет подчеркнуть статус.
"Для того, чтобы слава к Собчак пришла побыстрее, ей нужно обратиться не к стилисту, а какому-то яркому дизайнеру или любимому мужу. Глядя на гардероб Ксении, я вижу, что в нем присутствует случайный и вульгарный выбор. Его надо проредить – избавиться от "сорняков", – возмущенно высказался Александр.
Сама же Ксения Анатольевна не ответила на комментарии модельера. Однако во многих интервью она делала акцент на собственных образах и хвасталась прекрасно подобранными нарядами. Остается только гадать, прислушается ли телеведущая к мнению именитого дизайнера.
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