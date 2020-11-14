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Политика

"Огромная утрата": Путин рассказал о душевном тепле умершего Джигарханяна

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна. Владимир Путин считает, что смерть актера является невосполнимой потерей для миллионов зрителей.

Продолжение: Стала известна конкретная причина смерти Армена Джигарханяна

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Глава государства обратился к коллективу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, а также родным и близким артиста.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Владимир Путин отметил, что с прискорбием узнал о кончине звезды театра и кино. Он охарактеризовал Армена Джигарханяна как великого актера, а также светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека.

"Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю", – высказался российский лидер. Путин добавил, что "мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне".

Народный артист СССР умер утром 14 ноября в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел. От чего скончался актер, точно неизвестно. Официальных заявлений семья артиста пока не делала. О дате и месте похорон будет объявлено позже.

Армен Джигарханян – один из самых узнаваемых российских актеров. Он начал карьеру в кино в 1960 году и снялся более чем в 250 картинах. В 1985-м он получил звание народного артиста СССР. С 1996 года актер руководил Московским драматическим театром.

Автор: 14 ноября 2020, 13:51 Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
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