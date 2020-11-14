"Огромная утрата": Путин рассказал о душевном тепле умершего Джигарханяна

Глава государства обратился к коллективу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, а также родным и близким артиста.
Владимир Путин отметил, что с прискорбием узнал о кончине звезды театра и кино. Он охарактеризовал Армена Джигарханяна как великого актера, а также светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека.
"Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю", – высказался российский лидер. Путин добавил, что "мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне".
Народный артист СССР умер утром 14 ноября в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел. От чего скончался актер, точно неизвестно. Официальных заявлений семья артиста пока не делала. О дате и месте похорон будет объявлено позже.
Армен Джигарханян – один из самых узнаваемых российских актеров. Он начал карьеру в кино в 1960 году и снялся более чем в 250 картинах. В 1985-м он получил звание народного артиста СССР. С 1996 года актер руководил Московским драматическим театром.
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