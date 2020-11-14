Больно смотреть: черные от горя родные едва держались на ногах у гроба Колтового

На Николо-Архангельском кладбище столицы во Втором московском крематории состоялось прощание с Александром Колтовым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Прощание с Колтовым началось в полдень. У гроба – его родные, его родители. Черные от горя, они за эти дни выплакали все глаза и едва держались на ногах. И именно к ним со словами поддержки обращались коллеги Александра по различным проектам. Но где найти те слова, чтобы утешить мать и отца? Как сказали на панихиде члены съемочной бригады программы "ДНК", боль со временем утихнет, но все равно навсегда останется в сердце.

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Траурная церемония продолжалась ровно час. Одноклассники, коллеги по летной школе, друзья по телевидению, все говорили об огромных человеческих качествах Александра, о его готовности всегда прийти на помощь. Часто даже героем своих программ он помогал. Все говорили и о том, что он умер в небе, как и хотел сам, ведь летать было его самой большой мечтой в жизни.

Напомним, Александр Колтовой умер 7 ноября. Управляемый им частный легкомоторный самолет загорелся и упал близ поселка Томилино в Подмосковье. С Сашей в кабине была подруга– 33-летняя Наталья Климова. Оба погибли.

