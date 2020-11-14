Добрых слов не нашлось: Кудрявцева отказалась выступить у гроба партнера

В траурном зале Николо-Архангельского кладбища столицы простились с телеведущим Александром Колтовым. Здесь собрались родные, коллеги и поклонники звезды "НТВ". Его трагический уход стал шоком...

Телеведущий Александр Пушной вспоминал совместные проекты с Александром Колтовым и отмечал, что многие из них теперь невозможно. Коллеги по передачам "Звезды сошлись" и "ДНК" на НТВ рассказывали, как он работал перед камерой, каким был за кадром. Одноклассники вспоминали веселые фразы и мудрые советы покойного. Но только один человек не выступил на панихиде – Лера Кудрявцева...

7 ноября, когда стало известно о гибели Колтового, она написала на своей странице в "Инстаграме": "Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало, отказываюсь в это верить, руки трясутся и слезы из глаз. Все лето он звал меня полетать на самолете над Москвой, а отказывалась и верещала на него , чтоб прекратил заниматься этим опасным делом". Но вот появиться перед гробом Лера почему-то не смогла, хотя ее там очень ждали. То ли слов добрых больше не нашлось, то ли дела житейские важнее, то ли угрозы коронавирусной инфекции побоялась...

Напомним, Александр Колтовой трагически ушел из жизни 7 ноября. Управляемый им частный легкомоторный самолет загорелся и упал близ поселка Томилино в Подмосковье. С Сашей в кабине была подруга– 33-летняя Наталья Климова. Оба погибли.

