"Это омерзительно!": племянница Баталова вмешалась в скандал Дрожжиной и Цивина с украденным наследством

Нашумевшее дело о незаконном присвоении имущества семьи актера Алексея Баталова близится к завершению. Главными подозреваемыми являются Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Племянница Алексея Баталова актриса Анна Ардова прокомментировала скандал с краденным наследством семьи ее дяди.

Недавно адвокат Баталовых Павел Астахов сообщил, что дело актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, обвиненных в краже имущества семья Баталова, скоро будет закрыто. Актриса уверяет, что ее просто обманули и подставили. Так или иначе, скоро следствие сделает заключение, и дело передадут в суд.



Близкая родственница актера, его племянница Анна Ардова считает, что обманывать пожилую вдову и инвалида (ее дочь Мария с диагнозом ДЦП – прим. ред.) просто мерзко.

"Конечно, я поддерживаю семью дяди. В любом случае мошенничество – это омерзительно", – рассказала актриса в беседе с "Телепрограммой".

По словам Ардовой, она узнала о конфликте из прессы. Родные ей ничего не рассказывали. Когда она была на съемках, ей позвонили журналисты, чтобы взять комментарий на эту тему. Тогда она была не в курсе происходящего. Но сразу позвонила Гитане и ее дочери, чтобы предложить помощь. На тот момент они уже работали со своим юристом.