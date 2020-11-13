"Это омерзительно!": племянница Баталова вмешалась в скандал Дрожжиной и Цивина с украденным наследством

Недавно адвокат Баталовых Павел Астахов сообщил, что дело актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, обвиненных в краже имущества семья Баталова, скоро будет закрыто. Актриса уверяет, что ее просто обманули и подставили. Так или иначе, скоро следствие сделает заключение, и дело передадут в суд.
Близкая родственница актера, его племянница Анна Ардова считает, что обманывать пожилую вдову и инвалида (ее дочь Мария с диагнозом ДЦП – прим. ред.) просто мерзко.
"Конечно, я поддерживаю семью дяди. В любом случае мошенничество – это омерзительно", – рассказала актриса в беседе с "Телепрограммой".
По словам Ардовой, она узнала о конфликте из прессы. Родные ей ничего не рассказывали. Когда она была на съемках, ей позвонили журналисты, чтобы взять комментарий на эту тему. Тогда она была не в курсе происходящего. Но сразу позвонила Гитане и ее дочери, чтобы предложить помощь. На тот момент они уже работали со своим юристом.
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