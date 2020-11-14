Борисов напоил Светличную коньяком после скандальных откровений

По словам звезды советского кино, перед началом съемок она очень волновалась. Однако, переступив порог студии, звезда ощутила, что приняла верное решение – "стены приняли" актрису. Светлана Светличная приехала к шоумену Дмитрию Борисову, чтобы рассказать правду. Как заметила артистка, в последнее время вокруг ее имени муссируется слишком много грязи.
"Мне хотелось, чтобы люди не придумывали, а знали, что произошла такая метаморфоза со мной", – сказала Светличная в свежем интервью.
В эфире "Пусть говорят" Светлана Афанасьевна впервые за много недель увидела внучку Марию. Актриса очень удивилась, узнав, что родственница приехала на шоу. В студии женщины смогли наладить отношения. После программы Маша начала звонить бабушке, чего ранее не делала.
Как заметила Светличная, внучка интересовалась ее самочувствием после шоу. Дело в том, что по завершении съемок редакция "Пусть говорят" Дмитрия Борисова устроила застолье. Светлану Афанасьевну поили коньяком и вкусно кормили. Звезда советского кино оценила это жест телевизионщиков.
Напомним, ранее Светлана Светличная обвинила членов своей семьи в корысти. В эфире "Пусть говорят" знаменитость заявила, что родные хотят сжить ее со свету, чтобы унаследовать квартиру в Москве. К такому выводу актриса пришла после череды несчастий, которые обрушились на нее: на голову Светлане Афанасьевне упал осветительный прибор, позднее она нашла в квартире разлившуюся ртуть. Внучка Мария была в шоке от заявлений знаменитой бабушки.
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