"После покушения ходить не могла": как изменилась жизнь легендарной Светланы Светличной

Первый инцидент, случившийся с 80-летней актрисой, произошел во дворе ее загородного дома. Команда журналистов приехала в гости к Светлане Светличной и настояла на небольшом интервью.
Если верить актрисе, то съемочная команда самостоятельно занималась подготовкой импровизированной студии. Когда народная артистка вышла на улицу, ее усадили в подготовленное кресло, стоявшее рядом с осветительным прибором. Вскоре специальные лампы упали на звезду и испортили съемку.
"У меня были синяки на руках, ногах, болела голова. Я даже потеряла сознание. Когда пришла в себя, эти люди уже куда-то ушли. Мне было так плохо из-за этих травм. Я долго ходить могла только с палкой. Без палочки я просто теряла равновесие", – призналась Светличная.
Следующий несчастный случай произошел внутри дома Светланы Афанасьевны. В гостиной актриса нашла ртуть. Звезда до сих пор не знает, откуда могла взяться опасная жидкость. Однако Светличная успела предположить, что в ее доме недавно появлялась внучка. Похоже, что родственница мечтает заполучить наследство, как можно скорее.
Семейные драмы только подтолкнули Светлану Афанасьевну внести значительные правки в завещание. Артистка переписала недвижимость незнакомым людям, которые находятся в трудном финансовом положении.
Стоит отметить, что в жизни Светличной подозрительно часто происходят опасные инциденты. Ранее ее ограбил мужчина, также представившийся журналистом. Подобные ситуации закалили 80-летнюю актрису. Теперь Светлана Афанасьевна не доверяет даже самым близким людям.
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