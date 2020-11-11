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Шоу-бизнес

"После покушения ходить не могла": как изменилась жизнь легендарной Светланы Светличной

Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная практически не выходит из дома. Теперь заслуженная артистка опасается за свою жизнь. Ведь за последние пару месяцев с ней произошло сразу несколько несчастных случаев. По словам Светланы Афанасьевны, во всем виноваты ее родственники.
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Первый инцидент, случившийся с 80-летней актрисой, произошел во дворе ее загородного дома. Команда журналистов приехала в гости к Светлане Светличной и настояла на небольшом интервью.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Если верить актрисе, то съемочная команда самостоятельно занималась подготовкой импровизированной студии. Когда народная артистка вышла на улицу, ее усадили в подготовленное кресло, стоявшее рядом с осветительным прибором. Вскоре специальные лампы упали на звезду и испортили съемку.

"У меня были синяки на руках, ногах, болела голова. Я даже потеряла сознание. Когда пришла в себя, эти люди уже куда-то ушли. Мне было так плохо из-за этих травм. Я долго ходить могла только с палкой. Без палочки я просто теряла равновесие", – призналась Светличная.

Следующий несчастный случай произошел внутри дома Светланы Афанасьевны. В гостиной актриса нашла ртуть. Звезда до сих пор не знает, откуда могла взяться опасная жидкость. Однако Светличная успела предположить, что в ее доме недавно появлялась внучка. Похоже, что родственница мечтает заполучить наследство, как можно скорее.

Семейные драмы только подтолкнули Светлану Афанасьевну внести значительные правки в завещание. Артистка переписала недвижимость незнакомым людям, которые находятся в трудном финансовом положении.

Стоит отметить, что в жизни Светличной подозрительно часто происходят опасные инциденты. Ранее ее ограбил мужчина, также представившийся журналистом. Подобные ситуации закалили 80-летнюю актрису. Теперь Светлана Афанасьевна не доверяет даже самым близким людям.

Автор: 11 ноября 2020, 10:11 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Не понимаю, как можно издеваться над актрисой, которая в силу возраста, по- видимому, больна. Просто посмешищем выставили. Лучше бы доктора хорошего порекомендовали. Зачем эти передачи? Если вспомнить об актрисе - то не в таком виде же ее выставлять. Кроме сожаления и сочувствия , и гадкого ощущения от подлости авторов передачи - никаких эмоций. Позор 1 каналу!
Сейчас бабушке ещё подбросят деньжат за нелепое шоу, которое она устроила.
Гость
Ответить
Гость
Не понимаю, как можно издеваться над актрисой, которая в силу возраста, по- видимому, больна. Просто посмешищем выставили. Лучше бы доктора хорошего порекомендовали. Зачем эти передачи? Если вспомнить об актрисе - то не в таком виде же ее выставлять. Кроме сожаления и сочувствия , и гадкого ощущения от подлости авторов передачи - никаких эмоций. Позор 1 каналу!
Поймали мои мысли. Согласна на 100 процентов. Срочно к доктору, а не выставлять на смех пожилую женщину с манией преследования.
Гость
Ответить
Не понимаю, как можно издеваться над актрисой, которая в силу возраста, по- видимому, больна. Просто посмешищем выставили. Лучше бы доктора хорошего порекомендовали. Зачем эти передачи? Если вспомнить об актрисе - то не в таком виде же ее выставлять. Кроме сожаления и сочувствия , и гадкого ощущения от подлости авторов передачи - никаких эмоций. Позор 1 каналу!
Гость
Ответить
Совсем старушка сбрендила,захотелось аудитории,а детей зачем оскорблять ненужными подозрениями,УВ, студия, приглашайте ее в качестве эксперта в один ряд с Казаченко, Цымбалюк,Борисовой и т д,,,Ей этого общества захотелось?Вторая Шукшина
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