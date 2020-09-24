"Состояние тяжелое и необратимое": Цымбалюк-Романовская о превращающемся в овощ Джигарханяне

После развода актера Армена Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло без малого три года. Но все это время люди и пресса продолжают муссировать отношения престарелого артиста с киевской прелестницей.

3 октября Джигарханяну исполнится 85 лет. Но к юбилею он подходит в безрадостном положении – ни семьи, ни денег, ни имущества. Теперь его имя часто ассоциируется со скандалами, дрязгами, тяжбами.

"Друзья его долго перевозили с одной съемной квартиры на другую, – пояснила киевская пианистка. – Это, собственно, угробило его здоровье. Мне еще 10 лет назад врачи сказали, что, если мы не хотим превратить его из деятельного человека в овощ, ему не нужны никакие стрессы, нельзя кардинально менять условия жизни, таскать с одного места на другое".

С киевской пианисткой Джигарханян жил как у бога за пазухой. Она пылинки с него сдувала, кормила из ложечки, варила клюквенный компот, водила под руку. Но сейчас легендарный артист резко сдал.

"Он многого уже не понимает, – смахивает слезу Виталина. – Ему что говорят, он так и воспринимает. Недавно видела свежие фото Армена Борисовича. К сожалению, они подтверждают все мои худшие опасения: его состояние крайне тяжелое и уже необратимое, к сожалению. На фотографиях у него отсутствующий взгляд".

Своей вины в случившемся Виталина не видит. Она считает, что только благодаря ей артист был много лет в добром здравии и ясном уме. "Я столько всего сделала для Армена Борисовича, – вздыхает она. – 10 лет назад после тяжелейшего инсульта он был полностью дезориентирован. И я в течение двух лет поднимала его, вернула на сцену. В его возрасте это чудо. Мне врачи говорили, что если он будет в тонусе, в режиме, в театре, то проживет ещё много лет. Это было целью моей жизни. Положила на это половину своей жизни: с 21 до 38 лет. До тех пор пока люди не воспользовались мнительностью больного пожилого человека".