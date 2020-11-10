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Солнцев спустил Бородину с небес на землю после новости о приглашении на

Солнцев спустил Бородину с небес на землю после новости о приглашении на "Ледниковый период"

Рустам Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно Ксения Бородина с радостью поведала, что отказала Первому каналу. Но оказывается, что коллеги не верят, что федеральное СМИ звало ее к себе.
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Шоумен Рустам Солнцев заявил, что ведущая Ксения Бородина лукавит, говоря о приглашении на программу "Ледниковый период". Он спустил с небес на землю звезду. Якобы она сама решила, что ее позвали, а ей просто позвонили "для затравочки".

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"Это как Виктория Боня, которую все время обкрадывают на сотни тысяч евро", – заявил Солнцев Teleprogramma.pro.

Рустам отметил, что она так же лукавит и с историей о своих пластических операциях, которых якобы не было. На самом деле у нее явно увеличились губы и изменилась внешность.

Шоумен добавил, что у семьи Бородиной одни загадки. Муж Курбан Омаров считает себя фотомоделью, хотя на фото в соцсетях уже давно не видно его настоящего, там один фотошоп. Также он рассказывает о большом бизнесе, хотя многие фирмы позакрывались.

Ранее стало известно, что якобы еще в феврале этого года Первый канал вел переговоры с Ксенией Бородиной и звал ее на свое шоу.

Ведущая часто становится объектом для критики. К ее личности приковано внимание 15 миллионов подписчиков. Многие так и норовят дать ей совет. Она часто резко отвечает своим хейтерам и ставит их на место.


Автор: 10 ноября 2020, 16:33 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

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Ру. Солнцев в точку.
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