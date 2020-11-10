Солнцев спустил Бородину с небес на землю после новости о приглашении на "Ледниковый период"

Недавно Ксения Бородина с радостью поведала, что отказала Первому каналу. Но оказывается, что коллеги не верят, что федеральное СМИ звало ее к себе.

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что ведущая Ксения Бородина лукавит, говоря о приглашении на программу "Ледниковый период". Он спустил с небес на землю звезду. Якобы она сама решила, что ее позвали, а ей просто позвонили "для затравочки".

"Это как Виктория Боня, которую все время обкрадывают на сотни тысяч евро", – заявил Солнцев Teleprogramma.pro.

Рустам отметил, что она так же лукавит и с историей о своих пластических операциях, которых якобы не было. На самом деле у нее явно увеличились губы и изменилась внешность.

Шоумен добавил, что у семьи Бородиной одни загадки. Муж Курбан Омаров считает себя фотомоделью, хотя на фото в соцсетях уже давно не видно его настоящего, там один фотошоп. Также он рассказывает о большом бизнесе, хотя многие фирмы позакрывались.

Ранее стало известно, что якобы еще в феврале этого года Первый канал вел переговоры с Ксенией Бородиной и звал ее на свое шоу.

Ведущая часто становится объектом для критики. К ее личности приковано внимание 15 миллионов подписчиков. Многие так и норовят дать ей совет. Она часто резко отвечает своим хейтерам и ставит их на место.