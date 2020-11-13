"И не на такое способна": Сябитова разделась перед камерой

58-летняя Роза Сябитова продолжает удивлять своих поклонников неординарными публикациями в "Инстаграм". На этот раз телеведущая шоу "Давай поженимся" оголила спину и продемонстрировала свои татуировки. Многочисленная аудитория была шокирована художеством на спине звезды.

Выяснилось, что теледива может похвастаться бурной молодостью. Тогда Роза Сябитова решилась на весьма ответственный шаг. Женщина набила на спине сразу две татуировки: рака и тигра.

Поклонницы главной свахи страны даже не могли себе представить, что под строгими костюмами и облегающими платьями скрываются разноцветные рисунки. Удивительно, но подобным снимком Роза пыталась привлечь внимание к насущной проблеме. В своем комментарии она расписала крайне сложную темы.

Сябитова сделала акцент на женщинах, чей возраст давно "перешагнул" за 50. Телесваха отметила, что порой представительницам прекрасного пола очень сложно найти сексуального партнера. Похоже, что Роза на личном примере подробно разложила ситуацию. Ведь через несколько месяцев ей исполнится 59 лет.

"Есть стереотип, что в зрелом возрасте сложно влюбиться и найти себе мужчину, так как отсутствует одно из самых важных составляющих отношений, особенно семейных. Скажу, мы и не на такое способны. Секс после 50 хорош не только качеством, но и количеством", – откровенно заявила ведущая.

По словам Розы, семейные отношения между супругами в этом возрасте, становятся более гармоничными, чем в молодости. Способность доверять, открываться, чувствовать, ощущать полноту жизни и искренне любить жизнь, в том числе в ее физическом проявлении, – все это только возвышает человека.