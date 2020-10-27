Жена откровенно рассказала о флирте Газманова с красивыми женщинами

Олега и Марину Газмановых можно назвать одной из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Однако супруги уверяют, что поддерживать отношения в течение долгого времени – это огромный труд.

По словам жены артиста, она делает все для того, чтобы ее мужчина не расслаблялся, чтобы ему было всегда с ней интересно. Партнеры уверены, что залог долгой и счастливой жизни в том, чтобы не переставать удивлять друг друга.

Олег Газманов сделал все, чтобы его любимая не занималась домашним хозяйством. Благодаря этому у Марины есть много свободного времени, которое она тратит на самообразование и занятия, которые приносят ей удовольствие.

Бурная деятельность супруги приводит артиста в восторг, передает Пятый канал. Он отметил, что несколько лет назад жена отправилась учиться танцевать аргентинское танго. "Изучила психологию там, на какие-то курсы ходит", – говорит музыкант.

Впрочем, Олег Газманов не отстает от супруги. Как оказалось, певец настоящий романтик. Недавно он подарил жене целое поле крокусов – ради этого даже отвел Марину на Аю-Даг в Крыму. "Я ее в эту поляну положил, отфоткал, отлайкал", – заявил артист.

Недавно музыкант увлекся сап-серфом, и жена тут же поддержала новое хобби возлюбленного. Впрочем, она всегда на стороне интересов мужа. Например, Марина даже рада, когда суженый строит глазки кому-то на стороне. " Он, конечно, флиртует с красивыми журналистками – это двигает его прежде всего к развитию", – говорит жена Олега Газманова.