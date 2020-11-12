"Я отпускаю тебя!": безутешный Киркоров бросился на могилу известной актрисы

Филипп Киркоров посетил могилу актрисы Людмилы Гурченко в день ее 85-летия. Певец принес несколько букетов и корзин с цветами к ее памятнику.



В своем "Инстаграм" артист опубликовал видео с Новодевичьего кладбища. На кадрах артист и его сопровождение предстали в медицинских масках. Киркоров возложил цветы к могиле Людмилы Гурченко и постоял рядом молча. На видео наложена песня Киркорова "Я отпускаю тебя", которая отлично отразила атмосферу события.

После основного видео в ролике показана нарезка из телепередач с участием Людмилы Гурченко. Среди архивных кадров предстала сцена, на которой она заходит с букетом за кулисы к Филиппу Киркорову на премьере его выступления. Благодарный исполнитель опустился перед Гурченко на колено.



"85 лет гениальной актрисе, диве, моему кумиру и другу!" – написал в посте король эстрады.

Могила Гурченко усыпана цветами. Очевидно, что многие ее поклонники в этот день вспомнили любимую актрису и почтили ее память.

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года на 76-м году жизни от сердечной недостаточности. "Дни.ру" писали ранее о том, что актриса хотела уйти из жизни.