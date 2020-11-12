Гоген Солнцев о смерти беременной избранницы: Сложно говорить

Гоген Солнцев больше двух лет женат на пенсионерке Екатерине Терешкович. Обо всех событиях в личной жизни супругов знают миллионы людей. Фрик и его 65-летняя жена – частые гости скандального ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Однако мало кто был в курсе, что несколько лет назад шоумен пережил трагедию.

До встречи с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев состоял в отношениях с Галиной Ивановой. Шоумен обучался вместе с девушкой в театральном вузе. Влюбленные встречались около 10 лет, но их счастье оборвалось в один миг.

В ютуб-шоу "Алена, блин!" Солнцев рассказал, что три года назад Галину убили. В Битцевском парке на нее напал неизвестный. Полицейские до сих пор не раскрыли это дело. Некоторые подозревали, что девушку лишил жизни сам Гоген.

На этом откровения Солнцева не закончились. Оказалось, что и предыдущий роман тоже закончился трагично. Некоторое время он состоял в отношениях с подругой Галины Викторией. Гоген вместе с ней посещал занятия в Пионерском дворце.

В какой-то момент Солцневу сообщили, что Викторию насмерть сбила машина. Только после случившегося он узнал о беременности избранницы. Позже он сблизился с Галиной, которая помогла ему справиться с утратой.

"Сложно говорить", – произнес Гоген, дав понять, что произошедшее принесло ему много боли.

Напомним, недавно Солнцев купил для своей пожилой возлюбленной гроб. Так шоумен решил пошутить. Позже он решил, что погребальный атрибут нужно отвезти на дачу и использовать его в качестве лавочки.