"Лавочка для гостей": Солнцев нашел применение гробу пожилой возлюбленной

Новость о том, что Гоген Солнцев прикупил настоящий гроб для своей супруги, разлетелась по всему интернету. Долгое время парочка не могла решить, что же делать с небольшой усыпальницей, приобретенной за 14 тысяч рублей.

Если верить словам шоумена, то шутка с покупкой гроба удалась. Возлюбленная поддержала его нестандартный юмор и даже разрешила оставить погребальный атрибут в доме. Сам же Гоген планировал перепродать "игрушку". Похоже, что спроса на него не было, и пара перевезла гроб на дачу.

"На дрова думали пустить, но нам сказали, что это плохая примета – сжигать гроб. Поэтому сняли крышку, перевернули, накрыли чехлом и используем как лавочку для гостей на веранде", – признался Гоген.

Напомним, что спонтанная покупка произошла после того, как Екатерина Терешкович собралась умирать. Пожилая женщина неожиданно решила, что ее дни сочтены и попросила своего муженька подготовиться к прощальной церемонии.

Видимо, Солнцев планировал сэкономить на похоронах своей ненаглядной и выбрал один из самых дешевых гробов. Когда атрибут был доставлен домой, Терешкович резко передумала уходить на тот свет.

Многочисленная аудитория уверена, это всего лишь пиар-ход, который должен был помочь звездной паре вновь привлечь интерес общественности. Правда, на телевидение супругов так и не позвали. Да и подписчиков в личном аккаунте Гогена все еще не прибавилось. Остается только гадать, на что готовы возлюбленные ради возвращения былой славы.