Собчак поздравляют с беременностью

Накануне в Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой" о водителе "Икаруса", который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Для выхода в свет журналистка выбрала платье со свободным силуэтом. После публикации фотографий с премьеры в Сети поклонники заметили, что артистка постоянно прикрывает зону живота рукой. Тут же поползли слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Звезда пока никак не прокомментировала эту информацию.
Напомним, бывшая кандидатка в президенты воспитывает сына от союза с Максимом Виторганом. Платону в этом году исполнится четыре года. Артистка неоднократно признавалась, что старается с детства привить ребенку любовь к знаниям.
Стоит отметить, что слухи об очередной беременности Ксении Собчак появляются с завидной регулярностью. Только в этом году журналистку заподозрили в интересном положении минимум трижды. Звезда с юмором относится к подобным новостям.
Напомним, Ксения Собчак одной из первых поддержала Артема Дзюбу после публикации в Сети ролика интимного характера с участием футболиста. Она пристыдила тех, кто отстранил спортсмена от игры в ближайших матчах за сборную России из-за провокационного ролика.
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