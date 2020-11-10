"Про размолвки ничего не слышала": кем была погибшая в катастрофе с партнером Кудрявцевой

Установлено, что Колотовой летел не один, с ним была женщина. Ранее было заявлено, что, скорее всего, это была жена Александра, но информация не подтвердилась.
Спутницей ведущего оказалась выпускница РГГУ Наталья Климова. Она была замужем, воспитывала двоих детей. Какие отношения связывали Колотового с Натальей остается загадкой. Знакомые девушки утверждают, что она была абсолютно счастлива в браке.
"Она отличницей в вузе была. После учебы пошла в крупный банк и за пару лет сделала хорошую карьеру. В универе она познакомилась со своим будущим мужем Максимом. Про размолвки в семье ничего не слышала",– поделилась с журналистами подруга Климовой.
Напомним, ведущий был женат, но предпочитал не говорить о своей личной жизни. В социальных сетях никогда не показывал ни даму сердца, ни ребенка. Свою телевизионную карьеру начал в 2000-ых и был успешен в ней до конца.
Многие зрители помнят его по программе "Звезды сошлись". Его коллега Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что Колотовой был ее другом, часто звал вместе полетать, а последний раз она видела его за день до происшествия.
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