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В деле о смерти партнера Кудрявцевой всплыли мистические детали

В деле о смерти партнера Кудрявцевой всплыли мистические детали

Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy
Уже несколько дней все только и говорят о трагедии, случившейся с телеведущим Александром Колтовым. Трагическая смерть, неизвестная девушка и постоянно всплывающие новые детали. Казалось, уже ничто в этой истории не может удивить сильнее, но напрасно мы так думали.
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По словам продюсера Олеси Сазыкиной, в смерти всеми любимого телеведущего точно присутствует капля мистики. Девушка утверждает, что часто разговаривала с Александром о личном. Также она рассказала журналистам, что была искренне удивлена, когда именно он стал вести программы "ДНК" и "Звезды сошлись", так как отнюдь не был интриганом и любителем скандальных подробностей частной жизни.

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"Он мне говорил: ты – баба с яйцами, у тебя все получится. Всячески поддерживал меня и делал это искренне", – рассказывает Сазыкина.

Девушка утверждает, что за пару дней до трагедии встретила Колтового в "Останкино" и попросила сняться с ней для блога. Сазыкина хотела выложить их в пятницу, но обнаружила, что все фото исчезли. На следующий день она увидела пост Леры Кудрявцевой о смерти коллеги.

"Той же ночью Саша пришел ко мне во сне со словами "Не теряй мои фото, а то они окажутся в небе!" Я проснулась в холодном поту. Что это было, до сих пор не могу понять. Саша был летчиком, он хотел быть с небом. Надеюсь, что сейчас ему там хорошо", – говорит Олеся.

Напомним, несколько дней назад трагически погиб телеведущий Александр Колтовой. Он сам управлял самолетом и был вынужден осуществить посадку на поле. Самолет загорелся. На борту с ним была Наталья Климова, об их отношениях ничего не известно.

11 ноября 2020, 09:10 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

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