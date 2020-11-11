В деле о смерти партнера Кудрявцевой всплыли мистические детали

Уже несколько дней все только и говорят о трагедии, случившейся с телеведущим Александром Колтовым. Трагическая смерть, неизвестная девушка и постоянно всплывающие новые детали. Казалось, уже ничто в этой истории не может удивить сильнее, но напрасно мы так думали.

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