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Лебедев признался в чувствах к Собчак

Лебедев признался в чувствах к Собчак

Артемий Лебедев. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
45-летний дизайнер Артемий Лебедев тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно лишь, что он у него десять детей от разных избранниц. Недавно бизнесмен признался, какие женщины ему нравятся.
прочитано 200 раз

Артемий Лебедев стал гостем ютуб-шоу "Стрелец-молодец". Во время беседы с ведущей он признался, что тяготеет к самостоятельным женщинам. Его не интересуют фотомодели. Дизайнер допускает, что его избранницей может был левая либералка или феминистка.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Примером уверенной в себе женщиной, которая подходит под описание Лебедева, является журналистка Маргарита Симоньян. Но бизнесмен резко отклонил ее кандидатуру. Артемий отметил, что она ему годится в матери.

Ведущая ютуб-шоу возразила. Она напомнила, что Маргарите всего 40 лет. Собеседники предположили: Симоньян выглядит старше своего возраста из-за трех беременностей.

Лебедев признался, что с уважением относится к Ксении Собчак. Он высоко оценил профессиональные навыки и эксперименты журналистки. Дизайнер считает телеведущую весьма интересным человеком, который умеет правильно пиариться.

По мнению бизнесмена, с годами Собчак станет более консервативной, а сейчас она лишь наслаждается молодостью.

Напомним, Артемий Лебедев состоял в отношениях с Мариной Литвинович. Она родила ему сына Савву. Это единственная избранница, о которой знает общественность. Не рассказывая о других детях и женщинах, дизайнер оберегает их от негатива.

Автор: 10 ноября 2020, 20:53 Источник: YouTube-канал "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ни одному уважающему себя мужчине никогда не будет нравится и нужна такая затасканная и грязная Собачатина. Она вызывает только брезгливость.
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