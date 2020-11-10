Лебедев признался в чувствах к Собчак

Артемий Лебедев стал гостем ютуб-шоу "Стрелец-молодец". Во время беседы с ведущей он признался, что тяготеет к самостоятельным женщинам. Его не интересуют фотомодели. Дизайнер допускает, что его избранницей может был левая либералка или феминистка.
Примером уверенной в себе женщиной, которая подходит под описание Лебедева, является журналистка Маргарита Симоньян. Но бизнесмен резко отклонил ее кандидатуру. Артемий отметил, что она ему годится в матери.
Ведущая ютуб-шоу возразила. Она напомнила, что Маргарите всего 40 лет. Собеседники предположили: Симоньян выглядит старше своего возраста из-за трех беременностей.
Лебедев признался, что с уважением относится к Ксении Собчак. Он высоко оценил профессиональные навыки и эксперименты журналистки. Дизайнер считает телеведущую весьма интересным человеком, который умеет правильно пиариться.
По мнению бизнесмена, с годами Собчак станет более консервативной, а сейчас она лишь наслаждается молодостью.
Напомним, Артемий Лебедев состоял в отношениях с Мариной Литвинович. Она родила ему сына Савву. Это единственная избранница, о которой знает общественность. Не рассказывая о других детях и женщинах, дизайнер оберегает их от негатива.
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