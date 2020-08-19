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Собчак унизила застрявших в прошлом женщин: С Лопыревой уже не модно

Собчак унизила застрявших в прошлом женщин: С Лопыревой уже не модно

Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак недавно опубликовала новое интервью – на этот раз она побеседовала с дизайнером Артемием Лебедевым. Оба обожают 90-е, поэтому с удовольствием обсудили те времена.
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Отдельной темой разговора стали женщины. По мнению ведущей, сейчас тренд на умных и самодостаточных барышень. Богатые мужчины больше не хотят видеть рядом с собой куклу – им подавай образованную личность.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

По мнению Ксении Собчак, тот же миллиардер Михаил Прохоров сегодня вряд ли выберет девушку, которая раньше могла привлечь его внимание. В пример супруга Константина Богомолова привела ситуацию, которая несколько десятилетий назад была типичной.

Артистка вспомнила, что за столом часто сидели пять-шесть девушек легкого поведения (Ксения предпочла более грубое определение) и один мужчина. Это был показатель того, что он обеспеченный человек и может себе позволить много женщин.

Артемий Лебедев парировал: мол, сейчас не стильно заниматься сексом с "ноунеймами", надо брать одну, но знаменитую. Ксения Собчак язвительно отметила, что такую, как Виктория Лопырева, все-таки уже не модно.

Досталось и супругам футболистов "с буферами", которые, по мнению телеведущей, тоже не в почете у богатых мужчин. В фаворе сейчас ум и естественность, а ненатуральность и глупость остались в прошлом.

Стоит отметить, что в начале нулевых Ксения Собчак и сама паразитировала на образе глупой блондинки. Девушка предпочитала гламурные тусовки и скандалы с "модными" тогда женщинами – Анастасией Волочковой, Тиной Канделаки и другими.

Автор: 19 августа 2020, 19:18 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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