Собчак унизила застрявших в прошлом женщин: С Лопыревой уже не модно

Отдельной темой разговора стали женщины. По мнению ведущей, сейчас тренд на умных и самодостаточных барышень. Богатые мужчины больше не хотят видеть рядом с собой куклу – им подавай образованную личность.
По мнению Ксении Собчак, тот же миллиардер Михаил Прохоров сегодня вряд ли выберет девушку, которая раньше могла привлечь его внимание. В пример супруга Константина Богомолова привела ситуацию, которая несколько десятилетий назад была типичной.
Артистка вспомнила, что за столом часто сидели пять-шесть девушек легкого поведения (Ксения предпочла более грубое определение) и один мужчина. Это был показатель того, что он обеспеченный человек и может себе позволить много женщин.
Артемий Лебедев парировал: мол, сейчас не стильно заниматься сексом с "ноунеймами", надо брать одну, но знаменитую. Ксения Собчак язвительно отметила, что такую, как Виктория Лопырева, все-таки уже не модно.
Досталось и супругам футболистов "с буферами", которые, по мнению телеведущей, тоже не в почете у богатых мужчин. В фаворе сейчас ум и естественность, а ненатуральность и глупость остались в прошлом.
Стоит отметить, что в начале нулевых Ксения Собчак и сама паразитировала на образе глупой блондинки. Девушка предпочитала гламурные тусовки и скандалы с "модными" тогда женщинами – Анастасией Волочковой, Тиной Канделаки и другими.
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