Приватный танец массажистки для старика Алибасова слили в Сеть

В Сети появилось видео сексуальных утех продюсера Бари Алибасова с молодой девушкой. На кадрах предстала массажистка, с которой ему приписывают роман.

Бари Алибасов без стеснения сам опубликовал компрометирующие кадры в своей соцсети. В ролике 73-летний муж Лидии Федосеевой-Шукшиной сидит напротив девушки, которая эротично исполняет перед его лицом танец живота.

На второй публикации нежная Вика уже делает массаж полуобнаженному Бари Алибасову. Продюсер лежит на медицинской койке на животе, а девушка в удовольствием позирует на камеру, растирая спину музыканта.

Продюсер написал, что лучше массажа Вики может быть только она сама. Не известно, что именно имел ввиду любвеобильный Алибасов. При этом он добавил в текст хэштеги #любовь #жизньпрекрасна и #времялюбить.

Пока не известно, как к подобному относится супруга Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина. К слову, она и сама не так проста, как кажется. Недавно в Сети судачили, что 82-летняя актриса завела ухажера в половину возраста младше себя. Их якобы видели в ресторане. Молодой избранник целовал ей ручки, а она делала селфи. Позже выяснилось, что мужчина уже бывал и в квартире актрисы. А вот Алибасов как будто и дорогу туда забыл...

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились два года назад. Для 82-летней вдовы писателя Василия Шукшина 73-летний продюсер стал пятым супругом.



Между супругами произошел скандал, когда выяснилось, что Шукшина отписала мужу квартиру в Новой Москве, а тот переоформил ее на третьи лица. Алибасова обвиняли чуть ли не в мошенничестве. Федосеева-Шукшина даже подавала в суд, который аннулировал сделки с недвижимостью. Влюбленные чуть было не развелись. Они ходили по ток-шоу и даже лежали в больницах от всей этой нервотрепки.

Обидевшийся Алибасов решил развестись. Он отметил, что не хочет участвовать в разборках ее скандальной семьи, намекая на дочь Ольгу и внучку Анну. Отца поддержал 35-летний сын Бари Алибасов-младший. Он обвинил семью Шукшиной в попытке отравления его отца. Позже страсти поутихли, и скандальная пара передумала разводиться. Однако недавно решение снова поменялось.