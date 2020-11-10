В деле о покушении на Киркорова произошел неожиданный поворот

В Ростове-на-Дону строитель из Махачкалы, готовивший взрыв на концерте, признался, что не "покушался на Киркорова". До этого он уверял, что его нанял из ревности к Алле Пугачевой Максим Галкин. Якобы он пообещал мужчине два миллиона рублей и даже выдал мобильник для связи.
В возбуждении уголовного дела о "заказном покушении" на певца было отказано из-за отсутствия данных на юмориста. Теперь строитель заявил, что хочет дать новые показания.
По информации пресс-службы Южного окружного военного суда, на этот раз "наемник" отказался от одного из своих защитников. Также он заявил, что вообще ни в чем не признает себя виновным. Мужчина открестился и от истории с "заказом" от шоумена, которую сам придумал.
Следующее заседание по делу о неудавшемся взрыве на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале назначено на 12 ноября. Планируется начать прения сторон.
Напомним, ранее сообщалось, что организаторам возможного нападения на Филиппа Киркорова во время выступления грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Они хотели применить СВУ для организации нескольких взрывов в зале во время представления. Однако план бандитов не осуществился.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Порем своего сына.
Какие мужчины
Наказываю дочь ремнём.
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы бы разрешили себя покрыть?
Умер Жванецкий
Тема шалав и простигосподек