"Сколько проклятий в мой адрес!": Апексимова о скандале во время спектакля с Долиной

В последнее время ситуация с масочным режимом в обществе накалена до предела. В автобусах и театрах начались скандалы и даже драки из-за того, что люди придерживаются двух совершенно полярных мнения. Первые считают, что носить маску в общественных местах надо, а вторые требуют от властей кодифицирования этих правил в документах. В Театре на Таганке на эту тему случился страшный скандал.

прочитано 490 раз