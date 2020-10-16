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Общество

"Сколько проклятий в мой адрес!": Апексимова о скандале во время спектакля с Долиной

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последнее время ситуация с масочным режимом в обществе накалена до предела. В автобусах и театрах начались скандалы и даже драки из-за того, что люди придерживаются двух совершенно полярных мнения. Первые считают, что носить маску в общественных местах надо, а вторые требуют от властей кодифицирования этих правил в документах. В Театре на Таганке на эту тему случился страшный скандал.
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Из-за угрозы распространения коронавируса во всех общественных местах в России просят носить маски и перчатки. Однако не все подчиняются данному распоряжению властей. Некоторые откровенно бойкотируют требование, называя его нелегальным.

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Спектакль с Долиной начался со скандала и приезда полиции

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

В Театре на Таганке накануне разразился страшный скандал. Постановку "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", на который приехала артистка Лариса Долина, начался с нарушения масочного режима. Одна из зрительниц наотрез отказалась надевать маску, несмотря на уговоры и просьбы.

В результате пришлось вызывать Росгвардию. Спектакль был под угрозой срыва, но в итоге нарушительницу выставили за дверь, а представление задержали на час.

Директор театра Ирина Апексимова прокомментировала ситуацию. По ее словам, поведение женщины не что иное как "чистой воды хулиганство".

"Все терпеливо ждали, когда вразумится один человек. Весь зал сидел в масках. Нарушительница же требовала показать ей указ, где написано, как правильно носить маску", – приводит "КП" слова Апексимовой.

Директор театра подчеркнула, что со зрительницей обошлись очень вежливо. Ей никто слова грубого не сказал. При этом в адрес самой руководительницы сыплются оскорбления. "Сколько проклятий несется в мой адрес в соцсетях!" – сетует Апексимова.

В связи с новой волной роста заболеваемости коронавирусом Covid-19 во всех театрах решено сделать шашечную рассадку зрителей, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Билеты продаются только онлайн. А зрителям старше 65 лет билеты и вовсе не продают.

Автор: 16 октября 2020, 14:06 Источник: КП ✓ Надежный источник
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