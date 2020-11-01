Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права

Лариса Долина была близка с Виктором Резниковым, поэтому ревностно отнеслась к исполнению песни Александром Реввой. Выступление комика артистке показали в эфире передачи "Привет, Андрей!". Он открывал рот под фонограмму и вилял бедрами в окружении подтанцовки.
65-летняя певица считает, что хит в исполнении Реввы неузнаваем. По ее мнению, нельзя изменять придуманную Резниковым гармонию и ритмику. Композитор высчитывал каждую ноту, словно математик, поэтому песня звучит шикарно, объяснила Долина. "Никто не имел право трогать ни мелодию, ни гармонию", – сказала Лариса Александровна.
Музыкальный критик Сергей Соседов оказался на стороне артистки. Он назвал выступление Реввы издевательством над композицией. А Игорь Николаев, напротив, ничего плохого не увидел. Он уверен, что Резников лишь по-доброму посмеялся бы над этой версией "Я не умею танцевать".
Сын Виктора Резникова, который также оказался в студии "Привет, Андрей!", тоже посчитал, что не стоит относиться к перепевке серьезно. Мол, кто-то это делает хорошо, а кто-то – менее удачно. Сама композиция не страдает, уверен он.
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
изменой за измену
Предупреждали !
принудительная стерилизация
как понять, что изнасиловали?
Почему мужчины выбирают страшных?
Срочно!!
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Какую бы вы выбрали?
Бакалавриат или магистратура