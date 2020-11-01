Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права

Песни композитора Виктора Резникова, который скончался в 1992 году, до сих пор звучат. Например, хит 1980-х "Я не умею танцевать" в исполнении Ларисы Долиной недавно перепел Александр Ревва (Артур Пирожков). За это народная артистка раскритиковала резидента Comedy Club.

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